Мишустин поручил завершить создание российского МРТ в 2027 году

В России должны завершить разработку российского аппарата магнитно-резонансной томографии (МРТ) уже в 2027 году. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Задача прозвучала во время визита в Республиканский консультативно-диагностический центр в Кызыле.

Мишустин посетил Республиканский консультативно-диагностический центр в Кызыле. Видео © Telegram / Правительство России

Осматривая томограф, установленный в медучреждении, глава правительства поинтересовался у министра здравоохранения Михаила Мурашко, как идёт работа над отечественным аналогом. Мурашко объяснил, что работы обещают завершить в следующем году.

«Вот расскажите. Чтобы в следующем году был свой МРТ», — поставил задачу Мишустин.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года по ОМС можно будет записаться на МРТ без направления врача. Врач-невролог предупредил, что это может привести к случайному обнаружению болезней — около 10% результатов не связаны с симптомами.