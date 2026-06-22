«Последняя соломинка»: Россиянам объяснили, можно ли умереть во время МРТ

С 1 сентября 2026 года россияне смогут проходить МРТ без направления врача, однако специалисты предупреждают: делать это без назначения не стоит. Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, что пациент не может самостоятельно выбрать нужный режим и протокол обследования.

«Например, если у человека болит голова, он обращается к специалисту. Врач назначает МРТ только при необходимости, по определённому протоколу, чтобы обследование было осмысленным и отвечало на конкретные клинические вопросы», — пояснила Чернышова.

Основные противопоказания к МРТ — наличие металлоконструкций в теле и кардиостимуляторов. Перед процедурой специалист также проверяет общее состояние, температуру и работу сердца, чтобы исключить риски. Само обследование длительное, требует неподвижности и тяжело переносится многими.

На вопрос, можно ли умереть во время МРТ, Чернышова ответила, что такие случаи крайне редки. Однако трагические исходы возможны у пациентов с тяжёлыми патологиями, которые и так находятся на грани.

«Маловероятно, что именно МРТ становится главной причиной смерти. Скорее, это была та самая «последняя соломинка»», — заключила врач.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2026 года по ОМС можно будет записаться на МРТ без направления врача. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов предупредил, что это может привести к случайным находкам — около 10% результатов не связаны с симптомами. В редких случаях выявляются аневризмы или доброкачественные опухоли, которые долго не проявляются. Без клинических показаний МРТ может создать ложную тревогу или привести к ненужному лечению, хотя для контроля известного заболевания это полезно.