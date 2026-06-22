В программу ОМС добавили 14 новых методов лечения

В программу обязательного медицинского страхования в 2026 году включены 14 новых методов лечения. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что также один метод перенесён из раздела высокотехнологичной медицинской помощи во второй части программы в базовый перечень. В результате часть медицинских вмешательств, ранее проходивших по отдельным правилам финансирования, теперь включена в основной контур системы ОМС.

Ранее в Госдуме предложили разрешить россиянам, которые не могут попасть к врачу в государственную поликлинику, получать помощь в частном медцентре за счёт средств обязательного медицинского страхования. Автор инициативы считает несправедливыми ситуации, когда граждане вынуждены платить за приём в частной клинике, потому что в поликлинике нет записи или специалиста.