«Здоровых нет, есть недообследованные»: Врач рассказал, как с пользой пройти МРТ без направления

С 1 сентября 2026 года каждый гражданин с полисом ОМС сможет самостоятельно записаться на МРТ — без направления от врача. Звучит как спасение для тех, кто устал ждать очереди. Но врач-невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с Life.ru предупреждает: у этой медали есть обратная сторона. Одно дело — проверить известную проблему, другое — искать приключения на свою голову.

МРТ — это уникальный метод, и он нужен не только для неврологии. Его применяют в онкологии, для узких специалистов — лор-врачей, ортопедов, когда нужно оценить состояние суставов, связок. Исходить, наверное, стоит из клинических показаний. Это ведь не посещение семейного врача и не фото на память. Рустем Гайфутдинов Врач-невролог

Сама по себе возможность записаться на процедуру без направления экономит время, если пациент уже осведомлён о своей болезни. Однако в редких случаях, менее чем в 1%, выявляются врождённые патологии вроде аневризм, которые без жалоб становятся случайной находкой. То же касается доброкачественных новообразований оболочек мозга. Они долго не дают симптомов, и человек узнаёт о них, придя на обследование по иному поводу, например из-за головной боли.

«Находят и дистрофические изменения. Например, когда-то человек перенёс травму или инфекцию, остались остаточные явления — рубчик в мозге. И теперь трудно понять: это острое состояние или уже давно было в прошлом? Это палка о двух концах», — подчеркнул эксперт.

По его словам, около 10% находок являются случайными. Он привёл в пример пациента, прошедшего комплексную нейровизуализацию по предложению работодателя в рамках добровольного медицинского страхования. Мужчине сделали сканирование позвоночника, головного мозга, вен и артерий, хотя никаких жалоб у него не было.

«Человек узнаёт о протрузиях, гемангиомах в позвоночнике, но клинически они себя не проявляют — это просто находки. Или ушной шум, а в голове какой-то дистрофический очажок. Начальные проявления дегенеративно-дистрофических изменений. А вот истинная причина, которая действительно беспокоит, — это всё-таки по показаниям», — сказал врач.

Приоритет при обследовании невролог посоветовал отдавать сосудам, особенно при наличии факторов риска. Среди них он перечислил случаи ранних инсультов или инфарктов у родственников, повышенное артериальное давление, возраст, дислипидемию, малоподвижный образ жизни и ожирение. Гражданам из группы риска следует проверяться особенно.

«Но надо быть готовым к тому, что могут выявиться и совершенно другие находки. Как говорится, абсолютно здоровых людей нет, есть только недообследованные. Процентов 10 людей должны быть готовы к тому, что вдруг что-то найдётся. Чаще всего это доброкачественные и клинически незначимые вещи: кисты, дистрофические очажки, которые малозначимы», — отметил эксперт.

Затронул врач и разницу в подходах к описанию снимков в платной и бесплатной медицине. В коммерческих центрах заключения делают предельно детально, порой добавляя избыточные режимы сканирования. По полису ОМС врач описывает лишь значимую патологию, отвечая на конкретный вопрос о наличии инсульта или опухоли, и не углубляется в малозначимые тонкости. Однако сама визуальная картина в любом случае остаётся.

Напомним, Минздрав РФ разрешит россиянам проходить магнитно-резонансную томографию без направления врача с 1 сентября текущего года. Теперь в регламенте прямо прописана возможность выполнять сканирование, не имея на руках назначения от лечащего врача, фельдшера или акушера. До настоящего момента обязательным условием для получения услуги было наличие направления от медицинского специалиста. Принятое изменение делает диагностику доступнее для граждан, решивших проверить организм по собственной инициативе.