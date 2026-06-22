Пройти МРТ без направления станет реальностью: Что изменится для россиян с 1 сентября

С 1 сентября текущего года россияне получат право проходить магнитно-резонансную томографию (МРТ) без направления врача. Это следует из документа Министерства здравоохранения РФ, опубликованного 22 июня, пишет ТАСС.

Порядок, регламентирующий проведение исследований, был скорректирован. Теперь в нём зафиксировано, что допустимо выполнять сканирование без назначения лечащего врача, фельдшера или акушера (акушерки).

Ранее для получения услуги требовалось обязательное направление от специалиста. Нововведение упрощает доступ к диагностике для тех, кто хочет проверить состояние здоровья самостоятельно.

МРТ широко применяется для выявления патологий центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также ряда внутренних органов. Процедура не создаёт лучевой нагрузки, поскольку в основе метода лежит использование магнитного поля.

Отсутствие рентгеновского излучения делает данный вид сканирования одним из наиболее безопасных способов обследования.

Магнитно-резонансная томография — это метод послойной визуализации, основанный на регистрации электромагнитного отклика ядер водорода, предварительно возбуждённых радиочастотными импульсами в сильном статическом магнитном поле. Полученные сигналы математически преобразуются в трёхмерные изображения, которые отличаются исключительно высоким контрастом мягких тканей, позволяя различать структуры, невидимые для других диагностических методов. Процедура обычно длится от 15 до 60 минут, требует сохранения неподвижности и нередко проводится с внутривенным введением парамагнитного контрастного вещества на основе гадолиния для повышения точности исследования.