«Это раскручивает маховик»: Доктор Мясников высказался против свободного доступа к МРТ

Врач и телеведущий Александр Мясников выступил против свободного доступа россиян к процедуре магнитно-резонансной томографии. По его мнению, проходить МРТ можно только по направлению лечащего врача.

«Неоправданное проведение любого инструментального обследования ведёт к выявлению массы находок неясной клинической значимости. То есть мы видим что-то, а объяснить не можем. Всё это раскручивает маховик дальнейших исследований. Предложение Минздрава абсолютно неправильно с медицинской точки зрения», — отметил он в беседе с НСН.

Отдельно врач подчеркнул экономическую сторону вопроса. По его словам, колоссальные суммы, которые во всём мире тратятся на выяснение природы этих самых неясных находок. Они значительно превышают расходы на непосредственное лечение серьёзных заболеваний вроде диабета, сердечных патологий или гепатитов. Мясников уточнил, что МРТ при головной боли оправдано лишь при наличии конкретных «красных флагов», в остальных случаях это лишь плодит ненужные траты.

Напомним, с 1 сентября 2026 года жители России смогут проходить магнитно-резонансную томографию без направления от врача. Такое право закреплено в обновлённом документе Министерства здравоохранения РФ. В скорректированном порядке проведения диагностических исследований указано, что сканирование теперь разрешается выполнять без назначения лечащего врача, фельдшера или акушерки. Ранее для прохождения процедуры было обязательно наличие письменного направления от медицинского специалиста.