«Опухоль» за сутки: Врач объяснил, как препараты и БАДы рисуют диабет и рак в анализах

Если пить таблетки и лекарства менее, чем за сутки до того, как пойти сдавать анализы, то результаты исследования могут быть неточными и даже показать наличие онкологии, опухолевый рост, ложный рост показателей онкомаркеров и диабет, показывать дефицит железа и низкий гемоглобин. Об этом Life.ru рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Дело в том, что многие лекарственные препараты способны влиять на результаты исследований. Они могут менять биохимический состав крови, воздействовать на работу органов или даже напрямую мешать лабораторным тестам правильно считывать показатели. В итоге врач получит искажённую картину, и это рискует привести к неверному диагнозу или лишним обследованиям.

Например, при гормональных исследованиях пероральные контрацептивы, эстрогены или тиреоидные гормоны могут менять уровень других гормонов, например, альбумина, билирубина, ТТГ. Общий анализ крови могут исказить антибиотики. Они способны влиять на число лейкоцитов, а препараты железа — на показатели гемоглобина и эритроцитов.

Если пить БАДы с железом за сутки до анализа, то они могут временно повысить уровень железа в крови, создав ложное впечатление, что запасы в норме. Биотин (витамин B7), который часто входит в комплексы «для красоты и молодости», не меняет реальный уровень гормонов, но вмешивается в сами лабораторные тесты, из-за чего результаты могут быть неточными. Креатин из спортивных добавок повышает креатинин. Если вы сдадите анализы с таким результатом, врач может заподозрить проблему с почками и не допустит на КТ и МРТ с контрастом. Иногда препарат сам по себе является объектом исследования (лекарственный мониторинг), и тогда время приёма критически важно для правильной интерпретации.

Если препарат жизненно необходим (например, инсулин, антикоагулянты, гипотензивные средства, антиаритмики), отменять его самостоятельно нельзя — это опасно для здоровья, и принимать такие препараты нужно обязательно. В таких случаях врач обязательно учтёт факт приёма при расшифровке результатов. Иногда специалист может предложить альтернативный вариант: сдать биоматериал до приёма очередной дозы лекарства, чтобы результат был точным.

Не отменяйте таблетки сами. Просто честно расскажите врачу обо всех препаратах, которые вы принимаете, включая БАДы и витамины. Специалист оценит риски, сопоставит цель анализа с вашим лечением и даст чёткие инструкции — отменить за сутки, перенести приём на время после сдачи или оставить всё как есть. Так вы получите максимально точный результат и не поставите под угрозу своё лечение, а также не будет ложной паники. Александр Умнов Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения

Некоторые витамины, БАДы и лекарства при одновременном приёме могут ослаблять действие друг друга или повышать риск побочных эффектов. Life.ru узнал самые опасные сочетания БАДов и лекарств.