БАДы с наркотическим веществом начали маскировать под детские игрушки

Запрещённые средства для похудения нашли новый способ добраться до покупателей: их стали прятать за карточками товаров, которые не имеют отношения к препаратам для снижения веса. Вместо БАДов на странице маркетплейса могут быть указаны детские игрушки, косметика или принадлежности для ресниц, сообщает газета «Известия».

Были выявлены десятки карточек, связанные с артикулами из соцсетей и Telegram-каналов. Формально покупатель заказывает один товар, но получает совсем другой. Среди отправляемых таким образом средств — БАДы «Молекула», Supressa Fast Metabolism, Mineral Balance и другие препараты для похудения.

Подмена рассчитана не только на содержимое карточки, но и на её оформление. В одном из случаев артикул открывал страницу детского конструктора. При этом в рекламных материалах продавца были показаны капсулы, уложенные внутрь коробки с игрушкой. Другая ссылка вела на объявление о валиках для ресниц, хотя в отзывах пользователи обсуждали уже не косметический эффект, а уменьшение аппетита и снижение веса.

Схема позволяет продавцам обходить контроль площадок за счёт несоответствия между реальным товаром и информацией в объявлении. После блокировки одной карточки связанный с ней препарат можно вновь выставить под другим наименованием. При этом сибутрамин не относится к веществам, свободная продажа которых допускается: он включён в перечень сильнодействующих веществ. Незаконный оборот с целью сбыта может повлечь ответственность по статье 234 УК РФ.

Ранее Роспотребнадзор заблокировал более 34 тысяч интернет-площадок, где предлагали запрещённые биологически активные добавки. Ограничения коснулись сайтов, страниц и других онлайн-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже таких товаров. В частности, речь идёт о добавках, не прошедших обязательную государственную регистрацию. Кроме того, блокируются предложения товаров, признанных опасными.