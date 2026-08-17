Роспотребнадзор заблокировал более 34 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами

Более 34 тысяч интернет-площадок, где предлагали запрещённые биологически активные добавки, заблокировали в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Под ограничения попали сайты, отдельные страницы и другие онлайн-ресурсы, распространявшие информацию о розничной продаже такой продукции.

В том числе речь идёт о добавках, которые не прошли обязательную государственную регистрацию. Также блокируются предложения товаров, признанных опасными.

Специалисты ведомства продолжают ежедневно отслеживать интернет-магазины и объявления. Они изучают карточки товаров и страницы продавцов в поисках запрещённой продукции.

При выявлении новых нарушений доступ к соответствующим ресурсам ограничивают. Работа по контролю онлайн-продажи БАДов продолжается.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку продажи средств для похудения после сообщений о содержании в них сибутрамина. Речь идёт о продукции под марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim. В ведомстве уточнили, что эти средства отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Проверочные мероприятия касаются реализации незарегистрированной продукции.