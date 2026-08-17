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17 августа, 01:24

Роспотребнадзор заблокировал более 34 тысяч сайтов с запрещёнными БАДами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 34 тысяч интернет-площадок, где предлагали запрещённые биологически активные добавки, заблокировали в России. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Под ограничения попали сайты, отдельные страницы и другие онлайн-ресурсы, распространявшие информацию о розничной продаже такой продукции.

В том числе речь идёт о добавках, которые не прошли обязательную государственную регистрацию. Также блокируются предложения товаров, признанных опасными.

Специалисты ведомства продолжают ежедневно отслеживать интернет-магазины и объявления. Они изучают карточки товаров и страницы продавцов в поисках запрещённой продукции.

При выявлении новых нарушений доступ к соответствующим ресурсам ограничивают. Работа по контролю онлайн-продажи БАДов продолжается.

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Ранее Роспотребнадзор начал проверку продажи средств для похудения после сообщений о содержании в них сибутрамина. Речь идёт о продукции под марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim. В ведомстве уточнили, что эти средства отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Проверочные мероприятия касаются реализации незарегистрированной продукции.

Главные материалы о безопасности препаратов, профилактике и здоровье — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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