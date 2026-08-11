Роспотребнадзор начал проверку таблеток для похудения с начинкой из наркотика

Роспотребнадзор начал проверку продажи средств для похудения после сообщений о содержании в них сибутрамина. Речь идёт о продукции под марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim.

В ведомстве уточнили, что эти средства отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Проверочные мероприятия касаются реализации незарегистрированной продукции.

Поводом стали публикации СМИ о том, что в перечисленных средствах для снижения веса обнаружили сибутрамин. Сам Роспотребнадзор в своём сообщении результаты лабораторных исследований пока не подтверждал.

Ведомство также направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Участникам рынка предложено принять срочные меры для изъятия этой продукции из оборота.

Покупателям рекомендовали перед приобретением БАДов проверять наличие свидетельства о государственной регистрации, которое подтверждает допуск продукции к обращению.