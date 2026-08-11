Роспотребнадзор начал проверку таблеток для похудения с начинкой из наркотика
Роспотребнадзор проверяет средства для похудения после данных о сибутрамине
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Роспотребнадзор начал проверку продажи средств для похудения после сообщений о содержании в них сибутрамина. Речь идёт о продукции под марками Supressa, Ultra Lipo 3, Mineral Balance и S Figura Slim.
В ведомстве уточнили, что эти средства отсутствуют в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС. Проверочные мероприятия касаются реализации незарегистрированной продукции.
Поводом стали публикации СМИ о том, что в перечисленных средствах для снижения веса обнаружили сибутрамин. Сам Роспотребнадзор в своём сообщении результаты лабораторных исследований пока не подтверждал.
Ведомство также направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли. Участникам рынка предложено принять срочные меры для изъятия этой продукции из оборота.
Покупателям рекомендовали перед приобретением БАДов проверять наличие свидетельства о государственной регистрации, которое подтверждает допуск продукции к обращению.
Напомним, ещё в 2025 году глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина призвала маркетплейсы убрать из продажи препарат для похудения «Молекула», на который массово подсели российские подростки. Он продаётся без рецептов и доступен по цене. И хотя в составе заявлены сплошь «экстракты» растений, на деле «начинкой» могут быть и опасные для здоровья вещества. Возможно, именно поэтому дети массово жалуются на самые разные побочки: от бессонницы до крошащихся зубов и аритмии. 11 августа 2026 года стало известно, что в составе средств для похудения — Supressa Fast Metabolism, Ultra Lipo 3 и Mineral Balance — нашли сибутрамин в дозировках от 25,3 до 37 мг.
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