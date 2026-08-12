«Чуть не помер»: Прохор Шаляпин принял сомнительную таблетку и промучился 36 часов

Певец Прохор Шаляпин едва не отравился БАДом, который решил принимать для улучшения сна. Артист выпил всего одну таблетку, однако сильное недомогание не проходило около полутора суток.

«И можно было две таблетки выпить, я выпил одну, слава богу. И во мне 96 килограммов, я здоровый бык, извините, и вот так я чуть не помер», — рассказал шоумен Пятому каналу.

Прохор Шаляпин чуть не умер после отравления БАДом. Видео © Пятый канал

Он приобрёл добавку, поскольку хотел увеличить продолжительность глубокого сна. После приёма, по совам звезды, началось сильное головокружение, состояние напоминало опьянение, пропали аппетит и желание пить. Всё это время музыкант оставался на связи с врачом и заставлял себя пить воду.

Полностью симптомы прошли только через 36 часов. Шаляпин рассказал о случившемся, чтобы предупредить других. Он призвал внимательнее проверять подобные добавки перед покупкой.

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