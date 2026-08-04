Прохор Шаляпин закрутил роман с богатой москвичкой, пережившей четырёх мужей

Прохор Шаляпин на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок» приоткрыл завесу тайны над своей личной жизнью. Артист признался, что его новая возлюбленная — состоятельная женщина, которая живёт в центре Москвы, передаёт «Газета.ru».

Шоумен впервые заговорил об избраннице в конце июля, тогда же сообщил, что она находится в больнице. Сейчас, по его словам, она уже идёт на поправку.

«Выкарабкалась, есть Бог на свете. Сейчас у многих с суставами проблема. Сустав хороший – 20 тысяч долларов стоит. Она имеет средства», — рассказал Шаляпин.

Личность дамы артист пока держит в секрете, но не скрывает, что по-настоящему влюблён. Он также отметил, что его избранница обеспечена и имеет средства на дорогостоящее лечение.

«Есть. Конечно же, есть. Вы на меня посмотрите. Как мальчишка езжу в ЦАО к ней. Она прожила достаточно интересную жизнь, четыре мужа потеряла», — поделился шоумен.

А ранее астролог объяснила, почему Шаляпин выбирает зрелых женщин для отношений. Специалистка связала необычные романтические предпочтения звезды с положением Венеры в его карте. Именно это может объяснять интерес к женщинам старше себя.