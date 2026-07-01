«Гедонист по праву рождения»: Почему Прохор Шаляпин выбирает зрелых женщин

Натальная карта Прохора Шаляпина показывает необычную связь между карьерой и умением наслаждаться жизнью, заявила астролог Ариана Рейн. По её словам, главная кармическая задача артиста связана с социальной реализацией, но находится в знаке Тельца.

Телец отвечает за комфорт, эстетику и чувственные удовольствия, поэтому путь тяжёлого труда и постоянного напряжения для певца может оказаться тупиковым. Успех приходит к нему тогда, когда работа соединяется с отдыхом и демонстрацией красивого образа жизни.

Эксперт также связала необычные романтические предпочтения звезды с положением Венеры в его карте. Именно это может объяснять интерес к женщинам старше себя, а также манерность, мягкость движений и артистичность, благодаря которым Шаляпин стал узнаваемым.

«Он не играет роль гедониста — он им является по праву рождения», — подчеркнула мистик в беседе с «Радио 1».

Ранее Прохор Шаляпин заразил Ольгу Бузову гедонизмом. Певица призналась, что после нескольких дней общения с коллегой по цеху её рабочий настрой совершенно сошёл на нет.