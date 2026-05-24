Школа жизни вместо аттестата: Как Водянова, Акиньшина и Шаляпин бросили учёбу и стали миллионерами Оглавление Анна Пересильд: выбор в пользу взрослой жизни Оксана Акиньшина: карьера и личная жизнь вместо уроков Наталья Водянова: работа вместо учёбы Прохор Шаляпин: побег из дома в поисках лучшей жизни Мария Янковская: онлайн‑обучение из-за травли Молодая актриса Анна Пересильд собрала волну хайпа, заявив, что готова бросить школу. Кто-то из звёзд поступал так ради карьеры, а кто‑то — из‑за сложных жизненных обстоятельств. Разберём несколько ярких примеров. 23 мая, 21:45

Анна Пересильд: выбор в пользу взрослой жизни

Дочь Юлии Пересильд, молодая актриса Анна Пересильд, которой 20 мая 2026 года исполнилось 17 лет, на днях открыто поделилась с подписчиками своим решением завершить школьное образование раньше срока. По её словам, она рано повзрослела и перестала чувствовать себя комфортно в привычной школьной среде.

Анна Пересильд заявила, что бросила школу ради актёрской карьеры. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Анна подчёркивает, что это не протест и не желание выделиться, а взвешенное решение. Она стремится как можно скорее поступить в институт и сосредоточиться на профессиональном развитии.

«Просто вот я конкретно поняла в какой-то момент, что я хочу закончить школу, поступать в институт, то есть уже начинать взрослую жизнь», — объяснила Пересильд.

Молодая актриса уверена, что ранний переход к следующему этапу откроет перед ней больше возможностей как в учёбе, так и в личностном росте. Но не все это одобрили. В Сети девушку даже стали сравнивать с героиней романа «Лолита» из-за стремления быстрее повзрослеть, а также из-за публичных отношений с певцом Ваней Дмитриенко.

А звёздная мама поддержала выбор дочери. Юлия Пересильд в день рождения наследницы написала в соцсетях:

«Ничего не бойся, мечтай, реализуй самые невероятные мечты! Я верю в тебя. Не трать нервы на пустые разговоры, слухи, сплетни. Ничего не бойся. Слушай сердце», — призвала актриса дочь.

Оксана Акиньшина: карьера и личная жизнь вместо уроков

Оксана Акиньшина окончила школу со справкой. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Актриса Оксана Акиньшина оставила школу в подростковом возрасте. На это повлияли сразу два фактора — стремительный старт актёрской карьеры и бурные отношения с певцом Сергеем Шнуровым.

Её дебют в кино состоялся уже в 13 лет в фильме Сергея Бодрова – младшего «Сёстры». Из-за нагрузки на съёмках и сложности в общении с одноклассниками и учителями она сначала перевелась на вечернее обучение. В 15 лет Оксана стала встречаться с эпатажным рокером Сергеем Шнуровым, которому тогда было 30. Этот роман стал одним из самых скандальных в отечественном шоу-бизнесе. Акиньшина рассказывала, как они могли вместе выпивать, а наутро Сергей будил её и буквально волок в школу.

«По утрам Шнур вытаскивал меня из кровати за шиворот и тащил в школу. У него ведь два высших образования, он считал, что и мне науки не повредят. А я хотела спать, упиралась, била его всем, что под руку попадётся» — откровенничала Оксана, говоря, что одноклассники с любопытством наблюдали за развитием её романа со взрослым артистом.

В 2004 году будущая звезда окончила школу со справкой о неуспеваемости из-за занятости на съёмках. Позже актриса восполнила пробелы в образовании в частной школе.

Наталья Водянова: работа вместо учёбы

Наталья Водянова оставила школу в 15 лет. Фото © ТАСС / Zuma / Cover Images

История Натальи Водяновой — это пример того, как жизненные трудности меняют планы. Семья жила в бедности, и девушке нужно было помогать матери торговать овощами и фруктами на рынке в Нижнем Новгороде. Будущая супермодель начала помогать маме в 11 лет, а в 15 бросила школу, окончив всего девять классов.

Позднее она поступила в Нижегородский педагогический колледж, но не завершила обучение из-за работы, так как уже в 16 лет начала модельную карьеру благодаря скаутам. Также Водянова самостоятельно изучила английский язык за два месяца, чтобы можно было общаться на международных кастингах. Сейчас Наталья — мама пятерых детей и замужем за наследником корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy Антуаном Арно.

Прохор Шаляпин: побег из дома в поисках лучшей жизни

Прохор Шаляпин бросил школу, чтобы переехать в Москву. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Певец Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков) оставил школу в 15 лет не по своей воле, а из-за тяжёлых условий жизни. Он вырос в Волгограде в семье повара и сталевара. По воспоминаниям артиста, отец страдал алкогольной зависимостью, проявлял агрессию и неоднократно попадал в тюрьму.

Не выдержав такой обстановки, Прохор уехал в Москву, чтобы начать новую жизнь. В столице он поступил в музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова (позже покинул его), а через какое-то время стал студентом Российской академии музыки имени Гнесиных.

Через несколько лет он принял участие в проекте «Фабрика звёзд» под руководством продюсера Виктора Дробыша. Этот шаг стал поворотным в его карьере, хотя молодость и первые успехи принесли и немало испытаний.

Мария Янковская: онлайн‑обучение из-за травли

Мария Янковская перешла на онлайн-обучение из-за травли. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

13‑летняя исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская недавно оказалась в центре слухов. Говорили, что она бросила школу ради карьеры. На самом деле девушка перешла на онлайн‑обучение, и на то были веские причины. Из-за внезапной славы одноклассники начали игнорировать Марию, а ученики из других классов открыто издевались над ней. Например, её дразнили «40-летней тёткой» из-за сценического образа.

Однажды сверстники даже ворвались в кабинет и начали громко петь «Сигма бой» во время урока биологии. Во-вторых из-за постоянных разъездов Мария редко появлялась в школе, из-за чего теряла связь с ровесниками. Поэтому онлайн-обучение стало для неё самым приемлемым вариантом.