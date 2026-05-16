Их все обожали, но родные помнили только из-за квартир: горький финал Арининой, Вицина и других легенд Оглавление Людмила Аринина: одиночество и помощь коллеги Георгий Вицин: звезда в компании уличных собак Сергей Филиппов: как улыбка сменилась горечью тоски Инна Ульянова: как ушла «Маргарита Павловна» Наталья Богунова: Снегурочка, растаявшая на солнце В марте 2026 года в возрасте ста лет умерла одинокая актриса Людмила Аринина. К сожалению, она не единственная из звёзд, чьи родственники появлялись, только чтобы делить наследство. Life.ru вспоминает несколько подобных грустных историй кумиров всей страны.

Людмила Аринина: одиночество и помощь коллеги

Актриса Людмила Аринина, знакомая зрителям по фильмам «Почти смешная история», «Гостья из будущего» и «На всю оставшуюся жизнь», дожила до почтенных лет. Она ушла из жизни в марте 2026-го, отметив столетний юбилей.

Актриса трижды была замужем, но собственных детей не имела. Последние годы она вела затворнический образ жизни. После ухода со сцены почти не покидала квартиру, а родственники её не навещали. Единственным человеком, кто оказался рядом в трудный период, стала коллега по театру «Мастерская Петра Фоменко» Ирина Пегова.

Людмила Аринина завещала квартиру Ирине Пеговой — родственники оставили её. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

Пегова и Аринина были знакомы много лет — вместе играли в театре и снимались в сериале «Закон обратного волшебства». После смерти мужа Людмилы Михайловны в 2021 году Ирина взяла заботу о пожилой актрисе на себя: навещала, помогала по хозяйству, а когда силы совсем оставили Аринину, прислала домработницу, чтобы та покупала продукты, готовила еду и лекарства.

В благодарность за поддержку Аринина завещала Пеговой квартиру в центре Москвы и дачу на Истре. Племянники актрисы вспомнили о родственнице лишь после её смерти и попытались оспорить завещание, утверждая, что пенсионерка не отдавала отчёта в своих действиях. Однако суд подтвердил законность документа. Было установлено, что решение актриса приняла осознанно и задолго до кончины.

Георгий Вицин: звезда в компании уличных собак

Легендарный Георгий Вицин был женат дважды, но ушёл совсем один. Фото © Архив ТАСС

Георгий Вицин, народный артист СССР, начал выступать на сцене ещё подростком, а позже покорил зрителей талантом, раскрывшимся в Театре имени Ермоловой и на экране. Особую популярность ему принесли роли в фильмах Леонида Гайдая — от «Она вас любит» до «Кавказской пленницы».

При этом Вицин никогда не кичился славой. Он предпочитал скромный образ жизни, увлекался йогой — один из первых в СССР, много читал и заботился о бездомных животных. В последние годы актёр всё больше сторонился людей, что выглядело странно. Он не пил, не курил, следил за здоровьем — его отшельничество напоминало осознанный аскетизм.

У Вицина была непростая личная история. Он долгое время жил с актрисой Диной Тополевой без официального брака, а позже ушёл к театральному костюмеру Тамаре Мичуриной. Примечательно, что обе женщины нашли общий язык. Тополева приняла брак Вицина и рождение его дочери, а сам актёр продолжал заботиться о бывшей возлюбленной.

Осенью 2001 года у Вицина случился сердечный приступ во время концерта. В больнице его никто не навещал — по словам жены, актёр сам запрещал ей приходить, прося лишь присматривать за подобранным им псом по кличке Мальчик. Знаменитый актёр умер в одиночестве 22 октября 2001-го. Мальчик пережил хозяина всего на сорок дней.

Сергей Филиппов: как улыбка сменилась горечью тоски

Сергея Филиппова подкосила эмиграция первой жены и смерть второй. Фото © РИА Новости

Сергей Филиппов, танцор и мастер комедийного жанра, прославился благодаря ярким второстепенным ролям — от дрессировщика Алмазова в «Укротительнице тигров» до Кисы Воробьянинова в «12 стульях» Леонида Гайдая. Его талант сочетал танцевальную пластику и эксцентричную манеру игры, что особенно ярко проявилось в фильмах Эльдара Рязанова, включая «Карнавальную ночь», где он сыграл лектора.

Однако за успехом скрывались личные драмы. Филиппов страдал от алкогольной зависимости, что осложняло отношения с коллегами и близкими. Первый брак с балериной Алевтиной Горинович закончился разрывом. В 1970‑х его супруга уехала в США с их общим сыном Юрием, что актёр воспринял как предательство и оборвал все контакты.

Со второй женой, писательницей Антониной Голубевой, жизнь складывалась стабильнее. Но после её смерти Филиппов окончательно замкнулся. Болезни, невостребованность и одиночество толкнули его к полному упадку. Он отказывался от еды, лишился средств к существованию и даже бросил пить. Не из‑за силы воли, а из‑за отсутствия денег. Когда врачи диагностировали рак лёгких, актёр не стал бороться.

Бывшие поклонники уже не узнавали в измождённом старике эксцентричного комика, чьи роли когда‑то вызывали смех и восторг. 19 апреля 1990 года Филиппов умер в опустевшей квартире, где пролежал две недели в лохмотьях.

Инна Ульянова: как ушла «Маргарита Павловна»

Эксцентричная Инна Ульянова в старости чуть не осталась без квартиры. Фото © РИА Новости / Мирослав Муразов

Две роли Инны Ульяновой — подвыпившая «дама с лисой», пристающая к Штирлицу в «Семнадцати мгновениях весны» и Маргарита Павловна в «Покровских воротах» — сделали её знаменитой на всю страну. Актрису называли обладательницей уникального комедийного дара. Но эта весёлая на сцене и экране женщина закончила свои дни печально.

Ульянова была дочерью замминистра угольной промышленности, закончила Щукинское училище, играла в ленинградском Театре комедии и в Театре на Таганке. Но широкому зрителю стала известна уже в возрасте за 35, а настоящий звёздный час случился в 1982 году, с выходом ретрокомедии «Покровские ворота», где Инна сыграла властную Маргариту Павловну.

Сама актриса в отличие от своей героини замужем была лишь однажды — за актёром Борисом Голдаевым. Они поженились в 1966 году, и их брак распался уже через полтора года. Знакомые Ульяновой утверждали, что потом у неё был роман со спортсменом Валерием Брумелем, а потом она познакомилась с французским лётчиком Жан-Пьером Константеном — они встречались в Москве и много переписывались. Константен звал любимую во Францию, но Инна отказывалась, не желая покидать театр. Вскоре он умер, и Ульянова сожгла все его письма.

В 90-е Ульянова продолжала сниматься в эпизодах и рекламе, но после смерти Константена её душевное состояние сильно ухудшилось. В 2001 году соседка актрисы рассказывала, что ночью вызвала Инне скорую — та была сильно пьяна и неадекватна. После выхода из лечебницы артистка продержалась недолго и вновь пристрастилась к зелёному змию. Соседка говорила, что видела Ульянову в очень плохом состоянии у магазина, хотя незадолго до этого она активно играла в театре.

Вскоре откуда-то возникла некая Марина Маматюк — Ульянова даже представляла её своей племянницей и составила на её имя завещание. В июне 2005 года соседи не могли достучаться до Инны Ивановны неделю. Только когда Маматюк приехала, выяснилось, что Ульянова совсем плоха. Актриса скончалась в машине скорой от цирроза печени 9 июня 2005 года — ей было 70 лет.

После её смерти началась делёжка наследства — внучатая племянница оспорила завещание и выиграла битву у Маматюк.

Сама Ульянова о своём одиночестве говорила: мол, она не домашний человек и никогда не стремилась к большой семье и материнству. А её бывший муж Голдаев говорил, что артистку погубило именно то, что она осталась одна.

Наталья Богунова: Снегурочка, растаявшая на солнце

Красавица Наталья Богунова страдала от душевного недуга и умерла в одиночестве. Фото © РИА Новости / Л. Носов

Актриса Наталия Богунова, в детстве мечтавшая стать балериной и учившаяся в Вагановском училище в одном классе с Михаилом Барышниковым, начала сниматься в кино в 11 лет — в фильме «Вступление». За этим последовали ленты «До свидания, мальчики» и «Мальчик и девочка». Но настоящую славу она обрела после роли Снегурочки в «Весенней сказке» (1971) и жены Ганжи в телефильме «Большая перемена» (1973). Режиссёр Алексей Коренев, друживший с актрисой, предложил ей выбрать любую роль в сценарии «Большой перемены». Богунова остановилась на образе Светланы Афанасьевны, надеясь, что этого персонажа будут любить всегда.

Но после пика карьеры её жизнь пошла под откос. В 1970-х у Натальи диагностировали шизофрению. Первый приступ случился прямо в театре. С тех пор она регулярно попадала в клиники, а коллеги и друзья начали её сторониться.

Замужем актриса была только раз — за режиссёром Александром Стефановичем, который впоследствии женился на Алле Пугачевой. Их брак продлился шесть лет, до 1974 года, но фактически распался раньше.

Последнюю кинороль Богунова сыграла в 1991 году. После этого трагедии следовали одна за другой. В 2011 году погибла её мать Лидия Ивановна — и состояние актрисы резко ухудшилось. Она два дня бродила по городу, затем заперлась в квартире и не явилась на похороны. Год она провела в психиатрической больнице, а позже столкнулась с попыткой мошенников отобрать её московские квартиры. Адвокатам удалось защитить имущество, но душевные раны не заживали.

Подруга Богуновой, певица Лариса Курдюмова, рассказывала, что артистке было тяжело и из-за невостребованности — время её «воздушного» типажа в 80-е уже ушло, — и из-за смерти матери и отсутствия детей, при этом к самостоятельному ведению домашнего хозяйства актриса была почти не приспособлена. Но Наталья старалась быть на виду, посещала мероприятия, следила за собой.

9 августа 2013 года Наталья Богунова скончалась во время отдыха на Крите, в возрасте 65 лет. В отеле заметили её странное поведение, вызвали врачей, вечером того же дня актриса умерла от инфаркта. Простились со «Снегурочкой» только 21 августа в траурном зале ЦКБ. Всего пришло 20 человек, большинство из которых были журналисты.

