«Не могу без пляжа»: Прохор Шаляпин признался, что платит налоги ради моря

Прохор Шаляпин внимательно следит за налоговыми платежами, опасаясь ограничений на выезд за границу. Об этом певец рассказал Пятому каналу на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Прохор Шаляпин внимательно следит за налоговыми платежами. Видео © Пятый канал

Артист подчеркнул, что не пытается уклоняться от финансовых обязательств и предпочитает соблюдать все требования закона.

«Я от налоговой не ушёл. Я плачу честно налоги, ребят. Я законопослушный человек», — заявил Шаляпин.

По словам исполнителя, особенно его беспокоит вероятность потерять возможность путешествовать из-за какой-либо задолженности или ошибки. Певец признался, что не представляет свою жизнь без отдыха у моря.

Даже для поездок в дружественные государства, отметил Шаляпин, могут потребоваться документы и отсутствие ограничений, поэтому рисковать свободой передвижения он не намерен.

Прохору Шаляпину, чтобы оплачивать налоги, необходимо хорошо зарабатывать, поэтому ранее певец увеличил свой гонорар за выступления вдвое — с одного до двух миллионов рублей. За эти деньги артист готов и провести праздник, и спеть вживую.