«Главное — не уработаться!» Прохор Шаляпин увеличил свой гонорар вдвое

У 42-летнего Прохора Шаляпина — творческий взлёт. Этим летом он стал соведущим Павла Воля в вечернем шоу, активно выступает на фестивалях и ведёт частные мероприятия. Неудивительно, что спрос на артиста мгновенно отразился на его финансовых условиях.

Ещё недавно певец радовался гонорару в 800 тысяч рублей, затем планка поднялась до миллиона. Однако этим летом он взял новый рубеж. По данным организаторов, с которыми пообщался KP.ru, приглашение Шаляпина теперь стоит 2 миллиона рублей плюс налоги (12%, включая 5% НДС).

За эти деньги артист готов и провести праздник, и спеть вживую. Коллеги отмечают его полную выкладку на сцене и умение импровизировать. Популярность настигла Прохора после 40, и теперь поклонники желают ему удачно жениться — по любви.

А ранее Прохор Шаляпин жёстко высмеял своих хейтеров. Певец, переживающий новый виток популярности, рассказал о своём отношении к коллегам по шоу-бизнесу. Артист отметил, что благодарен зрителям и небесам за испытания, которые пришлось пройти для достижения нынешнего успеха.