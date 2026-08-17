Кости без почки: Россиянка истаяла до 41 кг на мочегонных и начала терять органы

В Институте Склифосовского пересадили почку пациентке, которая несколько лет бесконтрольно принимала мочегонные препараты, пытаясь похудеть. Об этом сообщили в медучреждении.

Всё началось, когда девушке был 21 год. Она хотела сбросить вес, не стала обращаться к врачам и назначила себе сильное мочегонное средство. Через четыре года она принимала по несколько блистеров в день, но отёки уже не проходили. Вместо стройной фигуры она заработала почечную недостаточность.

При поступлении в Склиф пациентка весила всего 41 килограмм при росте 163 сантиметра. Ей срочно потребовалась пересадка почки. Пока подбирали донора, она находилась на гемодиализе. После успешной операции девушка начала набирать вес уже в отделении. Врачи отмечают, что после полного восстановления она даже сможет стать мамой.

Специалисты Склифосовского предупреждают: нельзя покупать препараты для похудения из интернета и назначать их себе самостоятельно. Здоровый рацион и умеренные физические нагрузки помогут достичь желаемой формы без риска для жизни.

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