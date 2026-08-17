«Очень рада»: Звезда Comedy Woman поразила Сеть результатами экстремального похудения

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская показала в соцсетях видео, где танцует и свободно надевает вещи, которые раньше были ей малы. Она сравнила старую и новую одежду и поделилась эмоциями.

Надежда Ангарская показала, как свободно влезает в вещи, которые раньше были ей малы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga

Надежда Ангарская до похудения. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nadezhdaanga

Актриса написала, что многие винят других в своих проблемах — плохую семью, город, работу или здоровье. Но она считает, что ответственность за свою жизнь лежит только на ней самой. Она слушает советы, но решения принимает сама.

«Я всегда говорю, что я никого в своей жизни не могу винить за свои неудачи, за свои тяжёлые личные отношения, за взлёты и падения. Я принимаю решения сама, чему я очень рада», — написала Ангарская.

Надежда добавила, что продолжает идти к своей цели и очень надеется, что в скором времени подписчики и фанаты смогут увидеть её в новом размере. Аудитория, кстати, в восторге от нового образа Ангарской. Люди продолжают активно засыпать звезду Comedy Woman комплиментами.

«Надежда, Красотка!!! Вы Мой Пример и Мотиватор», «Красавица, восхищаюсь», «Очень круто!!!» — пишут подписчики.

Ранее Иосиф Пригожин признался, что заставило его заняться фигурой — поводом стало неловкое сравнение с женой, певицей Валерией. 57-летний продюсер сказал, что его раздражает, когда его принимают за отца артистки. Раньше он пытался худеть ради спортивных пари с друзьями, но результат быстро пропадал. Теперь же у него чёткая цель — выглядеть достойно рядом с женой, и пока он держится.