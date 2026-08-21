Эндокринолог объяснила, насколько реально «разогнать» метаболизм

Существенно «разогнать» метаболизм одной диетой или специальными продуктами невозможно, однако на общий расход энергии человек всё же способен влиять. Что определяет скорость обмена веществ, рассказала врач-эндокринолог Софья Блох.

Метаболизм объединяет химические процессы, которые постоянно происходят в организме и обеспечивают дыхание, работу органов, движение и другие функции. Значительная часть энергии расходуется даже тогда, когда человек находится в состоянии покоя.

На основной обмен влияют возраст, пол, наследственные особенности, гормональный фон и состав тела. При этом расход энергии в покое во многом связан с количеством безжировой массы, в том числе мышечной ткани, подчеркнула эксперт в комментарии Здоровью Mail.

Часть факторов изменить невозможно, однако увеличить общие энергозатраты позволяют физическая активность и движение в течение дня. Важны также полноценное питание и достаточный сон.

Жёсткие ограничения в еде в надежде резко ускорить похудение могут дать обратный эффект. При длительном дефиците энергии организм способен адаптироваться и сокращать её расход, поэтому экстремальные диеты не являются способом безопасно «разогнать» обмен веществ.

На метаболизм могут влиять и заболевания. Например, при гипотиреозе расход энергии способен снижаться, однако самостоятельно ставить такой диагноз по набору веса или усталости нельзя — состояние оценивает врач по симптомам и результатам обследования.

Наиболее точно расход энергии в состоянии покоя определяют с помощью непрямой калориметрии. Биоимпедансный анализ позволяет оценить состав тела, но сам по себе метаболизм напрямую не измеряет, а показатели домашних «умных» весов стоит воспринимать как ориентировочные.

Ранее Life.ru писал, что борьба с лишним весом не сводится к простой формуле «меньше есть и больше двигаться». Эндокринолог отмечала, что на массу тела и обменные процессы влияют сразу несколько факторов, среди которых гормональный фон, хронический стресс, недостаток сна, особенности регуляции аппетита и наследственность. Поэтому универсальные способы «разогнать метаболизм» подходят далеко не всем.