«Меньше ешь — не работает»: Врач объяснила, почему простые советы по похудению бесполезны

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина предупредила о низкой эффективности большинства стандартных программ профилактики ожирения. По её словам, главная ошибка таких подходов — сведение сложной проблемы к упрощённой схеме «меньше калорий и больше движения».

Специалист отметила, что универсальные рекомендации игнорируют множество факторов: инсулинорезистентность, гормональный дисбаланс, особенности регуляции аппетита, хронический стресс, дефицит сна и генетическую предрасположенность. Именно поэтому призывы меньше есть не дают результата даже у пациентов, прилагающих искренние усилия.

«Если человек постоянно испытывает голод, быстро устаёт, плохо спит, живёт в стрессе или уже имеет инсулинорезистентность, организм будет сопротивляться снижению веса. В ответ меняются регуляция аппетита, уровень инсулина, лептина и грелина, усиливается тяга к еде, а после ограничений может включаться компенсаторное переедание», — рассказала «Газете.Ru» доктор.

Эндокринолог подчеркнула, что ожирение следует рассматривать в том числе как психосоматическое расстройство. Комплексная работа должна включать коррекцию эмоционального фона, нормализацию сна и изменение отношения к пище, а не только диету и физнагрузку.

«Идеальная программа профилактики ожирения должна быть персонализированной. Сначала оценивают не только вес, но и окружность талии, состав рациона, режим сна, уровень стресса, физическую активность, наследственность, гормональный фон и наличие метаболических нарушений. Затем подбирают реалистичные цели: кому-то достаточно наладить сон и убрать сладкие напитки, а кому-то уже нужна работа с инсулинорезистентностью, пищевым поведением и психологом», — добавила врач.

Также специалист подчеркнула, что такой подход можно масштабировать через маршрутизацию — первичный скрининг, выделение групп риска и направление к узким специалистам. Выходом из ситуации, по мнению доктора, может стать персонализированный подход с этапной маршрутизацией пациентов: от первичного скрининга до узких специалистов. Однако массовое внедрение таких программ требует серьёзной перестройки системы здравоохранения.

Ранее депутат Егор Коськов заявил, что проблема ожирения требует особого внимания, и предложил ввести систему льготного питания для людей с подтверждённым диагнозом, отметив, что лишний вес часто связан с недоступностью правильных продуктов. Он подчеркнул, что государству следует сосредоточиться на создании условий для ЗОЖ — поддерживать отечественных производителей, развивать школьное и корпоративное питание, популяризировать спорт и просвещать граждан.