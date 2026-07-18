Более 600 тыс. жителей Великобритании не могут работать из-за лишнего веса. Проблема создаёт дополнительные потери для экономики страны. Об этом газета The Telegraph сообщила со ссылкой на исследование Йоркского университета.

Учёные изучили данные более 284 тыс. добровольцев из британской биомедицинской базы UK Biobank. Анализ показал, что 4% жителей страны с лишним весом не работают исключительно по этой причине.

По официальной статистике, ожирением страдают 15 млн британцев. Исследователи установили, что связанные с весом проблемы чаще мешают работать мужчинам, чем женщинам. Люди с ожирением берут больничные в два раза чаще сотрудников с нормальным весом. Авторы исследования считают, что рост числа таких случаев может увеличить экономические потери Великобритании. Правительство страны запустит пилотные программы для безработных с ожирением. Участникам предложат инъекции препаратов для снижения веса, которые должны помочь им вернуться к работе.

Ранее депутат муниципального округа Внуково Егор Коськов предложил обеспечить россиян с подтверждённым ожирением льготным питанием. По его мнению, проблемы с весом и обменом веществ могут зависеть не только от самодисциплины, но и от доступности полезных продуктов. Политик призвал поддерживать российских производителей качественной еды, развивать школьное и корпоративное питание, а также популяризировать спорт.