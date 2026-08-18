Когда тарелка мешает таблетке: Какие продукты превращают приём антибиотиков в пустышку

Антибиотики помогают справиться с бактериальными инфекциями, однако некоторые продукты питания способны влиять на действие отдельных препаратов. Они могут мешать нормальному всасыванию лекарств или усиливать нежелательные реакции. Педиатр «СМ-Клиника» для детей Айгюль Исрафилова в беседе с Life.ru объяснила, с какими продуктами следует соблюдать осторожность во время лечения.

Молоко, сыр и йогурты действительно могут влиять на всасывание некоторых антибиотиков. Кальций способен взаимодействовать с отдельными антибактериальными препаратами, в том числе некоторыми тетрациклинами и фторхинолонами. В результате лекарство может хуже всасываться в кишечнике, из-за чего его эффективность снижается. Айгюль Исрафилова Педиатр «СМ-Клиника» для детей

Осторожность требуется и с алкоголем, однако здесь также всё зависит от конкретного антибиотика. Некоторые препараты действительно несовместимы со спиртным или могут сильнее проявлять побочные эффекты на его фоне. Например, алкоголь рекомендуется полностью исключить при приёме метронидазола и тинидазола. При других антибиотиках строгого запрета может не быть, поэтому ориентироваться следует на инструкцию к конкретному препарату и рекомендации врача или фармацевта.

Внимательнее стоит относиться и к фруктам и сокам. Наиболее известный пример — грейпфрут: он способен изменять концентрацию некоторых лекарственных веществ в крови, влияя на ферменты и транспортные белки, участвующие в их метаболизме и всасывании. Такое взаимодействие характерно не для всех препаратов, поэтому заранее исключать из рациона все цитрусовые во время антибиотикотерапии не требуется.

Отдельно специалист рекомендует учитывать продукты с большим количеством сахара. К ним относятся сладости, некоторые фрукты и сухофрукты, в частности бананы, виноград, финики и курага. По словам врача, избыток сахара в рационе на фоне антибиотикотерапии может способствовать размножению нежелательных микроорганизмов и грибковой флоры в кишечнике, что способно усугублять нарушения микрофлоры, иногда возникающие во время лечения.

Не стоит и злоупотреблять продуктами с большим количеством клетчатки. По словам Исрафиловой, они способны ускорять прохождение содержимого по кишечнику и в отдельных случаях влиять на усвоение лекарственных веществ. При этом универсального запрета на богатые клетчаткой продукты во время приёма антибиотиков нет: необходимость ограничений зависит от конкретного препарата.

Главное, подчеркнула врач, — принимать антибиотик строго по назначенной схеме, соблюдать дозировку и интервалы между приёмами и изучать инструкцию к препарату. Информацию о возможных взаимодействиях с едой и напитками лучше уточнить у лечащего врача или фармацевта. В официальных рекомендациях также подчёркивается, что одни антибиотики нужно принимать с едой, а другие — натощак.

После завершения курса можно обсудить со специалистом меры для поддержки кишечной микрофлоры, в том числе необходимость применения про- и пребиотиков.

«Внимательное отношение к рациону и соблюдение рекомендаций по приёму препарата позволяют снизить вероятность побочных реакций и не мешать эффективности антибактериальной терапии», — заключила врач.

Ранее Life.ru писал, что опята и лисички могут быть источником веществ, влияющих на кишечную микрофлору. По словам специалиста, грибы содержат витамины группы B, аминокислоты и минералы, а также биоактивные вещества — бета-глюканы и полисахариды, которые могут выступать в качестве пребиотиков и влиять на иммунные процессы.