Грибной сорбент: Миколог раскрыл, как опята и лисички чистят организм

Белые грибы, лисички и опята — не просто сезонное лакомство, но и ценный источник полезных веществ. Однако полностью заменить ими аптечные витамины они не могут, рассказал интернет-изданию «Regions.ru» миколог Никита Комиссаров.

Грибы содержат витамины группы В, аминокислоты и минералы, но их главная ценность — биоактивные вещества (бета-глюканы и полисахариды), которые работают как пребиотики и модуляторы иммунитета. Белые грибы богаты калием, серой, лецитином (полезен для сосудов), лисички и опята — витаминами РР и В2, а подосиновики и подберёзовики — йодом.

«Хитин может работать как сорбент, по сути как активированный уголь. По своим функциям в нашем организме он во многом схож с растительной клетчаткой», — добавил эксперт.

Главное правило грибного сезона — не только искать полезные виды, но и быть уверенным в их безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что ядовитые грибы, особенно бледная поганка, которую нельзя есть ни в каком виде, не становятся безопасными после варки. Если они даже несколько раз поварятся в кипящей воде, то это не сделает их съедобными.