Скачки сахара и истерика: Названы «полезные» завтраки, отключающие мозг школьника

Сладкие йогурты с добавками, каши быстрого приготовления и хлопья с молоком — неподходящий завтрак для школьника, предупредила детский интегративный нутрициолог Наталья Войтович. По её словам, эти продукты содержат много сахара и вызывают резкий скачок глюкозы в крови.

«То есть ребёнок быстро получает питание, у него поднимается сахар, а потом так же быстро падает, — и мы получаем изменение настроения. У маленьких детей это часто вызывает истерику», — отметила эксперт в беседе с 360.ru.

Молочные продукты и хлопья с высоким содержанием сахара обладают высоким гликемическим индексом, что сильно поднимает уровень инсулина и может привести к нарушению углеводного обмена и активному накоплению жира. В каждом приёме пищи должны быть белки, жиры, клетчатка и сложные углеводы.

Если ребёнку не хватает цельных злаков и белка, у него быстро заканчивается энергия, он становится вялым и не хочет учиться. Чтобы школьник вывозил учебную нагрузку и не болел, нужно выстраивать рацион полноценно, заключила специалист.