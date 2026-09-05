Вместо успокоительного: Родителей призвали класть иконку школьнику в рюкзак

Образ святого в школьном рюкзаке работает как мощный психологический и духовный инструмент, а не как амулет от обид и двоек, заявил религиовед Евгений Игнатенко. По его словам, икона в потайном кармашке портфеля зачастую становится «тихим уголком» для школьника.

Школьная среда часто агрессивна: контрольные, конфликты с одноклассниками, давление учителей создают стресс для ребёнка, поэтому ему важно знать, что святитель Николай или преподобный Сергий невидимо находятся рядом.

«Это снижает уровень тревожности куда эффективнее любого успокоительного чая. Но только при условии, что родители объяснили суть веры, а не просто положили картинку на удачу», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Он предупредил, что икону нельзя превращать в средство шантажа или заставлять носить, если подросток стесняется. Идеальный вариант — ламинированная бумажная иконка размером с визитку или небольшой пластиковый складень, который хранится во внутреннем кармане рюкзака, пенале или дневнике.

Ранее в отдельных школах России ввели оценки за поведение. Ученики могут получать одну из трёх характеристик: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение, а итог формируется по специальной системе.