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Регион
Опубликовано 5 сентября, 09:11

Вместо успокоительного: Родителей призвали класть иконку школьнику в рюкзак

Религиовед Игнатенко: Иконка в портфеле поможет снизить тревожность у школьника

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Образ святого в школьном рюкзаке работает как мощный психологический и духовный инструмент, а не как амулет от обид и двоек, заявил религиовед Евгений Игнатенко. По его словам, икона в потайном кармашке портфеля зачастую становится «тихим уголком» для школьника.

Школьная среда часто агрессивна: контрольные, конфликты с одноклассниками, давление учителей создают стресс для ребёнка, поэтому ему важно знать, что святитель Николай или преподобный Сергий невидимо находятся рядом.

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«Это снижает уровень тревожности куда эффективнее любого успокоительного чая. Но только при условии, что родители объяснили суть веры, а не просто положили картинку на удачу», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием Regions.ru.

Он предупредил, что икону нельзя превращать в средство шантажа или заставлять носить, если подросток стесняется. Идеальный вариант — ламинированная бумажная иконка размером с визитку или небольшой пластиковый складень, который хранится во внутреннем кармане рюкзака, пенале или дневнике.

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Ранее в отдельных школах России ввели оценки за поведение. Ученики могут получать одну из трёх характеристик: «образцовое», «допустимое» или «недопустимое» поведение, а итог формируется по специальной системе.

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Борис Эльфанд
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