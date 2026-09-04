Новые правила ответственности: Заплатит ли школа за разбитый или пропавший телефон ученика

Разбитый на перемене телефон, пропавшая из гардероба куртка или оставленный в классе планшет не означают, что за ущерб должна платить школа. Решающее значение имеют обстоятельства произошедшего, место хранения вещи и то, кто в этот момент отвечал за надзор над ребёнком. О правилах ответственности школ и родителей Life.ru рассказала адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.

То, что телефон, одежда или другая вещь пропали в школе, ещё не означает, что образовательная организация автоматически обязана возместить их стоимость. Имеет значение, где находилась вещь, при каких обстоятельствах она исчезла или была повреждена и была ли у школы обязанность обеспечить её сохранность. Например, статья 924 ГК РФ обязывает организацию принимать меры для сохранности вещей, оставленных в гардеробе. Поэтому, если ребёнок повесил куртку в предназначенном для этого школьном гардеробе и она пропала, есть основания ставить вопрос об ответственности школы. Надежда Борзенко Адвокат, руководитель Дома права «Аванти»

Но если из кармана этой куртки исчез телефон или деньги, ситуация, по словам эксперта, уже не столь однозначна: обязанность обеспечить сохранность верхней одежды сама по себе не означает, что школа автоматически отвечает за все находившиеся в её карманах ценности. Нужно будет доказать, что ценности действительно находились в кармане и что их утрата связана с тем, что школа не обеспечила надлежащее хранение вещей. Если установить эти обстоятельства не удастся, взыскать стоимость телефона или пропавшую сумму только на том основании, что они находились в куртке в школьном гардеробе, нельзя.

Как отметила Борзенко, по общему правилу за вред, причинённый ребёнком до 14 лет, отвечают его родители или законные представители. Но не всегда ответственность лежит на родителях ребёнка, который испортил чужую вещь. Статья 1073 ГК РФ предусматривает специальное правило для случаев, когда вред причинён в то время, когда ребёнок находился под надзором образовательной организации. Например, если младший школьник на перемене разбил телефон одноклассника, школа может отвечать за ущерб, если не докажет отсутствие своей вины в ненадлежащем надзоре.

«Другая ситуация — дорогая вещь, которую ребёнок сам оставил в классе. Даже если кабинет находился на территории школы или впоследствии был закрыт, это ещё не означает, что образовательная организация приняла на себя ответственность за оставленный там телефон, планшет или наушники. Если вещь исчезла, необходимо установить виновного и обстоятельства произошедшего. Взыскать стоимость пропажи со школы только потому, что это произошло в школьном помещении, нельзя», — подчёркивает адвокат.

Родителям в любом из этих случаев стоит сразу письменно сообщить администрации о случившемся и попросить провести проверку. Если в школе есть камеры, необходимо попросить сохранить записи, а также выяснить, кто находился в помещении и имел к нему доступ. Также должны быть доступны к предъявлению чек, банковская выписка, электронный заказ или другие документы, подтверждающие стоимость имущества. Именно детальные обстоятельства произошедшего позволяют определить, кто в конкретном случае должен возмещать ущерб: школа, родители другого ребёнка или сам несовершеннолетний с учётом его возраста.

Ранее психолог рассказала, что жертвой школьной травли может стать практически любой ребёнок, который чем-либо отличается от большинства. Причиной издевательств могут быть внешность, физические особенности, поведение или успехи в учёбе. Тем не менее, по мнению специалиста, буллинг появляется не из-за качеств жертвы, а из-за специфики групповой динамики в коллективе. Вокруг инициатора часто группируются дети, которые боятся ему возразить или стремятся заслужить его одобрение. Поэтому важно работать не только с непосредственными участниками конфликта, но и со всем классом.