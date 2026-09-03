«Подвергнуться травле может любой»: Почему жертвой буллинга становится не слабый, а «другой»

Жертвой школьной травли может стать практически любой ребёнок, который чем-либо отличается от большинства. Об этом «Радио 1» рассказала педагог-психолог и профессиональный медиатор Ирина Манина.

Поводом для издевательств способны стать внешность, физические особенности, поведение или даже успехи в учёбе. При этом причиной буллинга специалист считает не качества жертвы, а сложившуюся внутри коллектива групповую динамику.

«Подвергнуться травле может любой человек: более умный в классе ребёнок или тот, у кого есть физические дефекты», — объяснила Манина.

По её словам, вокруг зачинщика нередко собираются дети, которые боятся ему возражать или пытаются заслужить его расположение. Поэтому работать необходимо не только с непосредственными участниками конфликта, но и со всем классом.

Психолог призвала детей не терпеть систематические унижения и рассказывать о происходящем взрослым. Спокойный ответ или уместная шутка иногда способны остановить отдельную провокацию, однако такой способ подходит не для каждой ситуации и не заменяет вмешательства родителей и школы.

Учителям, по мнению Маниной, необходимы навыки разрешения конфликтов. Педагог должен замечать дискомфорт ребёнка, выслушивать его и вовремя подключать классного руководителя, школьного психолога и администрацию.

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