Юрист рассказал, кто будет отвечать за полученную ребёнком травму в школе

Травма ребёнка в школе не означает автоматической ответственности образовательного учреждения. Сначала необходимо установить причины происшествия и выяснить, были ли нарушены требования по обеспечению безопасности, рассказал «Газете.ru» член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, школа обязана создавать безопасные условия для учеников не только во время занятий, но и на переменах, внеклассных мероприятиях, в столовой и других помещениях. При этом ключевым фактором становится не само место получения травмы, а обстоятельства случившегося.

«Учитель не становится лично ответственным только потому, что находился рядом. Нужно установить, какие обязанности были на него возложены, были ли они нарушены и связано ли это нарушение с травмой», — объяснил он.

Отдельно рассматриваются случаи, когда вред причиняет ребёнок младше 14 лет. В такой ситуации школа может нести ответственность, если не докажет отсутствие своей вины. Даже нарушение правил самим пострадавшим учеником не освобождает образовательную организацию от возможных претензий автоматически.

Если речь идёт о подростке от 14 до 18 лет, ответственность, как правило, несёт сам несовершеннолетний. Однако при отсутствии у него дохода или имущества обязанность по компенсации ущерба может перейти к родителям.

После происшествия юрист советует родителям собрать доказательства: зафиксировать обстоятельства случившегося, запросить сохранение записей с камер наблюдения, получить медицинские документы и официально обратиться в администрацию школы.

Эти материалы могут потребоваться для получения страховой выплаты, взыскания компенсации с образовательной организации или обращения в суд.

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