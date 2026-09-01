В Канске семиклассница с ножом напала на учительницу перед школьной линейкой

В Канске праздничная школьная линейка обернулась происшествием: семиклассница совершила попытку нападения на педагога прямо в здании учебного заведения.

Согласно предварительной информации, опубликованной каналом SHOT, инцидент произошёл перед началом торжественных мероприятий. Ученица седьмого класса подошла к учителю физики и распылила ей в лицо содержимое перцового баллончика. Сразу после этого девочка достала нож, намереваясь продолжить нападение.

Трагедии удалось избежать благодаря своевременной реакции одной из присутствовавших в школе женщин — матери ученика. Она успела вмешаться, оттолкнув агрессивную школьницу в коридор, что помешало нападавшей нанести педагогу серьёзные травмы.

В связи с произошедшим руководством школы было принято решение об отмене всех праздничных мероприятий. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, а также мотивы, побудившие подростка к столь радикальным действиям. Информация о состоянии пострадавшего педагога уточняется.