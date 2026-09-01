Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 сентября, 05:10

В Канске семиклассница с ножом напала на учительницу перед школьной линейкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

В Канске праздничная школьная линейка обернулась происшествием: семиклассница совершила попытку нападения на педагога прямо в здании учебного заведения.

Согласно предварительной информации, опубликованной каналом SHOT, инцидент произошёл перед началом торжественных мероприятий. Ученица седьмого класса подошла к учителю физики и распылила ей в лицо содержимое перцового баллончика. Сразу после этого девочка достала нож, намереваясь продолжить нападение.

Трагедии удалось избежать благодаря своевременной реакции одной из присутствовавших в школе женщин — матери ученика. Она успела вмешаться, оттолкнув агрессивную школьницу в коридор, что помешало нападавшей нанести педагогу серьёзные травмы.

В связи с произошедшим руководством школы было принято решение об отмене всех праздничных мероприятий. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося, а также мотивы, побудившие подростка к столь радикальным действиям. Информация о состоянии пострадавшего педагога уточняется.

Задела плечом — получила «розочкой»: В Кирове осудили медсестру за нападение на учительницу
Задела плечом — получила «розочкой»: В Кирове осудили медсестру за нападение на учительницу

Ранее Пермский краевой суд принял решение оставить под стражей подростка, который напал на учительницу возле школы в городе Добрянке. Напомним, что нападение на учительницу в Добрянке произошло утром 7 апреля. Фигурант уголовного дела — учащийся той же школы. Женщина была госпитализирована, но полученные раны оказались смертельными. Сам подросток утверждает, что пошёл на агрессию из-за систематической травли со стороны педагога. Погибшая была призёром конкурса «Учитель года».

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar