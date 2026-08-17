Задела плечом — получила «розочкой»: В Кирове осудили медсестру за нападение на учительницу

В Кирове медсестру приговорили к четырём годам колонии общего режима за нападение на молодую учительницу физкультуры в ночном клубе. Потерпевшей потребовалось длительное лечение после глубоких рваных ран на лице.

По данным издания, 25-летняя Анна Бульканова во время танцев случайно задела плечом 37-летнюю Екатерину Вялкову. Та, как утверждается, была пьяна и после конфликта пошла вслед за девушкой. Догнав Анну, медсестра ударила её бутылкой по голове, а затем разбитым стеклом провела по лицу. В результате у пострадавшей остались выраженные травматические рубцы.

В Кирове медсестра изуродовала лицо учительнице разбитой бутылкой. Фото © Telegram/BAZA

До нападения Бульканова была кандидатом в мастера спорта и выступала за сборную области по волейболу. После случившегося ей пришлось покинуть команду, а спортивная карьера фактически остановилась. Для восстановления внешности девушке потребуется сложная пластическая операция. По оценке её стороны, лечение и реабилитация могут занять более трёх лет.

Суд назначил Вялковой четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, её обязали возместить 160 тысяч рублей расходов на операцию и выплатить 500 тысяч рублей компенсации морального вреда. Родственники Анны и её адвокат считают наказание слишком мягким и намерены обжаловать приговор, сообщает «База».

Ранее в Старом Осколе 53-летняя женщина напала с серпом на 58-летнего брата после того, как он съел банку её маринованных огурцов. Она ударила его несколько раз по голове и спине и скрылась. Раненый самостоятельно вышел на улицу, его заметили полицейские и доставили в больницу, а вскоре задержали и нападавшую.