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17 августа, 13:46

Жительница Старого Оскола напала на брата с серпом из-за банки огурцов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Жительница Старого Оскола напала с серпом на родного брата после того, как тот съел банку её маринованных огурцов. 58-летнего мужчину с ранениями головы и спины доставили в больницу, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 53-летняя женщина заготавливала консервацию на зиму и особенно гордилась маринованными огурцами. Они давно приглянулись её брату, который дождался отсутствия сестры и съел целую банку.

Пропажу заготовки женщина обнаружила. Спустя некоторое время она застала брата за умыванием и набросилась на него с серпом.

Россиянка несколько раз ударила мужчину по голове и спине, после чего скрылась. Раненый самостоятельно вышел на улицу и попытался найти больницу. Там его заметили полицейские, которые доставили пострадавшего к врачам. Вскоре правоохранители задержали и его сестру.

В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Её отпустили под подписку о невыезде.

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Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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