Жительница Старого Оскола напала на брата с серпом из-за банки огурцов
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Жительница Старого Оскола напала с серпом на родного брата после того, как тот съел банку её маринованных огурцов. 58-летнего мужчину с ранениями головы и спины доставили в больницу, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, 53-летняя женщина заготавливала консервацию на зиму и особенно гордилась маринованными огурцами. Они давно приглянулись её брату, который дождался отсутствия сестры и съел целую банку.
Пропажу заготовки женщина обнаружила. Спустя некоторое время она застала брата за умыванием и набросилась на него с серпом.
Россиянка несколько раз ударила мужчину по голове и спине, после чего скрылась. Раненый самостоятельно вышел на улицу и попытался найти больницу. Там его заметили полицейские, которые доставили пострадавшего к врачам. Вскоре правоохранители задержали и его сестру.
В отношении женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Её отпустили под подписку о невыезде.
Ранее в Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестёр (9 и 16 лет) в квартире, где взрослых не было. Их 10-летний брат выбежал за помощью к соседям, которые вызвали полицию и скорую. Нападавшая скрылась, но позже была задержана. Перед нападением школьницу неоднократно видели возле их дома в образе из сериала «Игра в кальмара».
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