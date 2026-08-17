Взрослых не было дома во время нападения девочки на двух сестёр в Уфе

Взрослых не было в квартире в момент нападения несовершеннолетней на двух сестёр в Уфе. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По предварительным данным, утром в квартире дома на улице Высотной произошёл конфликт между двумя 16-летними девочками. В ходе ссоры одна из них ударила ножом сверстницу и её девятилетнюю сестру.

В это время в квартире также находился брат пострадавших 2016 года рождения. Мальчик не пострадал.