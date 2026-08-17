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17 августа, 11:57

Взрослых не было дома во время нападения девочки на двух сестёр в Уфе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rootstock

Взрослых не было в квартире в момент нападения несовершеннолетней на двух сестёр в Уфе. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

По предварительным данным, утром в квартире дома на улице Высотной произошёл конфликт между двумя 16-летними девочками. В ходе ссоры одна из них ударила ножом сверстницу и её девятилетнюю сестру.

В это время в квартире также находился брат пострадавших 2016 года рождения. Мальчик не пострадал.

Одна из раненных при нападении сестёр в Уфе находится в крайне тяжёлом состоянии
Одна из раненных при нападении сестёр в Уфе находится в крайне тяжёлом состоянии

Напомним, что в Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестёр девяти и 16 лет. Очевидцем нападения оказался 10-летний брат девочек. Он выбежал из квартиры и попросил помощи у соседей, которые вызвали полицию и медиков. Нападавшая успела уйти, но позднее её задержали.

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Александра Мышляева
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