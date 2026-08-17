Одна из раненных при нападении сестёр в Уфе находится в крайне тяжёлом состоянии

Старшая сестра, на которую с ножом напала девочка в Уфе, находится в тяжёлом состоянии. Двух пострадавших школьниц 9-ти и 16-ти лет уже прооперировали, сообщает министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин в «Максе».

Напомним, что в Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестёр девяти и 16 лет в квартире на улице Высотной. В день нападения она пришла уже без маски. Свидетелем произошедшего стал 10-летний брат девочек, который сумел выбежать из квартиры и начал стучать в двери соседей. Жильцы впустили ребёнка и вызвали полицию и скорую помощь. За это время нападавшая успела скрыться, однако позже её задержали.