Изрезавшая сестёр школьница из Уфы караулила их в костюме из «Игры в кальмара»

Перед нападением на двух сестёр в Уфе школьницу несколько раз замечали возле их дома в образе из сериала «Игра в кальмара». Об рассказали соседи пострадавших телеграм-каналу Baza.

По их словам, 8 августа девочка некоторое время сидела возле дома, а затем ходила по подъезду в пугающем костюме. Эти эпизоды попали на камеры видеонаблюдения.

Как уже сообщал Life.ru, в Уфе 16-летняя школьница напала с ножом на двух сестёр девяти и 16 лет в квартире на улице Высотной. В день нападения она пришла уже без маски. Свидетелем произошедшего стал 10-летний брат девочек, который сумел выбежать из квартиры и начал стучать в двери соседей. Жильцы впустили ребёнка и вызвали полицию и скорую помощь. За это время нападавшая успела скрыться, однако позже её задержали.