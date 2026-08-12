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Регион
12 августа, 11:15

Сын экс-министра Албина нанёс знакомому не менее семи ударов ножом

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Не менее семи ударов ножом мог нанести своему знакомому сын бывшего министра регионального развития России Игоря Албина Александр Хотин. Стали известны новые подробности убийства, после которого 33-летнего мужчину задержали в Подмосковье.

По данным Mash, четыре ранения пришлись Александру Куманцову в область шеи. Кроме того, у мужчины были порезаны висок, ухо и щека. Несмотря на тяжёлые ранения, Куманцов сумел выбраться из квартиры на улице Говорова в Москве. Он пытался найти помощь и стучал в двери соседей, после чего потерял сознание уже на улице возле подъезда.

Подозреваемый в убийстве сын экс-министра Албина был безработным и много пил
Подозреваемый в убийстве сын экс-министра Албина был безработным и много пил

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Около часа ночи 11 августа пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спасти его врачам не удалось.

После произошедшего Хотин, по предварительным данным, покинул Москву. Соседи рассказали, что незадолго до трагедии от него ушла жена, забрав с собой собаку. После убийства мужчина отправился к бывшей супруге на дачу в Можайск, где его впоследствии и задержали.

Ранее сообщалось, что конфликт произошёл во время встречи мужчин в квартире Хотина. По версии следствия, между знакомыми возникла ссора, после которой хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом. В санузле правоохранители впоследствии обнаружили нож со следами крови.

Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Албина задержан по подозрению в убийстве
Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Албина задержан по подозрению в убийстве

Игорь Албин, отец задержанного, ранее занимал пост министра регионального развития России, а затем работал вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Обстоятельства произошедшего и мотив конфликта устанавливают следователи.

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Марина Фещенко
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