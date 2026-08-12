Сын экс-министра Албина нанёс знакомому не менее семи ударов ножом

Не менее семи ударов ножом мог нанести своему знакомому сын бывшего министра регионального развития России Игоря Албина Александр Хотин. Стали известны новые подробности убийства, после которого 33-летнего мужчину задержали в Подмосковье.

По данным Mash, четыре ранения пришлись Александру Куманцову в область шеи. Кроме того, у мужчины были порезаны висок, ухо и щека. Несмотря на тяжёлые ранения, Куманцов сумел выбраться из квартиры на улице Говорова в Москве. Он пытался найти помощь и стучал в двери соседей, после чего потерял сознание уже на улице возле подъезда.

Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Около часа ночи 11 августа пострадавшего доставили в больницу в состоянии клинической смерти и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спасти его врачам не удалось.

После произошедшего Хотин, по предварительным данным, покинул Москву. Соседи рассказали, что незадолго до трагедии от него ушла жена, забрав с собой собаку. После убийства мужчина отправился к бывшей супруге на дачу в Можайск, где его впоследствии и задержали.

Ранее сообщалось, что конфликт произошёл во время встречи мужчин в квартире Хотина. По версии следствия, между знакомыми возникла ссора, после которой хозяин квартиры несколько раз ударил гостя ножом. В санузле правоохранители впоследствии обнаружили нож со следами крови.

Игорь Албин, отец задержанного, ранее занимал пост министра регионального развития России, а затем работал вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Обстоятельства произошедшего и мотив конфликта устанавливают следователи.