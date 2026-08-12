Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Албина задержан по подозрению в убийстве
Игорь Албин. Обложка © пресс-служба Кремля
34-летний сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина подозревается в убийстве знакомого в Москве. О задержании и обстоятельствах произошедшего сообщает SHOT.
В квартире на улице Говорова произошёл конфликт между хозяином жилья Александром Хотиным и его 54-летним гостем (также Александром). Ссора быстро переросла в поножовщину.
Подозреваемый нанёс оппоненту несколько ранений. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться из помещения и позвать помощь.
Медики боролись за жизнь мужчины несколько часов, однако спасти его не смогли. Раненый скончался в больнице.
Нападавший попытался уехать из города. Его задержали на следующий день в Можайске.
При осмотре жилья фигуранта следователи обнаружили орудие преступления. В санузле лежал нож со следами крови.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанного доставили на допрос, расследование ведёт столичный СК.
Александр Хотин в 2011 году фигурировал в истории с дракой у бара в Костроме, уголовное дело по которой прекратили. В 2022 году его судили за мошенничество.
Его отцу Игорю Албину 59 лет. Пост вице-губернатора Петербурга он занимал в 2014-2018 годах. Также был членом Совфеда от Алтайского края (2006-2007), губернатором Костромской области (2007-2012) и министром регионального развития (2012-2014).
Ранее в Санкт-Петербурге Красносельский районный суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в убийстве. По версии следствия, конфликт возник из-за 35 тысяч рублей и закончился смертью потерпевшего.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.