Сын бывшего вице-губернатора Петербурга Албина задержан по подозрению в убийстве

34-летний сын бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина подозревается в убийстве знакомого в Москве. О задержании и обстоятельствах произошедшего сообщает SHOT.

В квартире на улице Говорова произошёл конфликт между хозяином жилья Александром Хотиным и его 54-летним гостем (также Александром). Ссора быстро переросла в поножовщину.

Подозреваемый нанёс оппоненту несколько ранений. Пострадавший сумел самостоятельно выбраться из помещения и позвать помощь.

Медики боролись за жизнь мужчины несколько часов, однако спасти его не смогли. Раненый скончался в больнице.

Нападавший попытался уехать из города. Его задержали на следующий день в Можайске.

При осмотре жилья фигуранта следователи обнаружили орудие преступления. В санузле лежал нож со следами крови.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Задержанного доставили на допрос, расследование ведёт столичный СК.

Александр Хотин в 2011 году фигурировал в истории с дракой у бара в Костроме, уголовное дело по которой прекратили. В 2022 году его судили за мошенничество.

Его отцу Игорю Албину 59 лет. Пост вице-губернатора Петербурга он занимал в 2014-2018 годах. Также был членом Совфеда от Алтайского края (2006-2007), губернатором Костромской области (2007-2012) и министром регионального развития (2012-2014).

Ранее в Санкт-Петербурге Красносельский районный суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в убийстве. По версии следствия, конфликт возник из-за 35 тысяч рублей и закончился смертью потерпевшего.