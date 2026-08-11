За рулём разбившегося в Екатеринбурге Lamborghini был сын миллиардера Алтушкина
За рулём суперкара Lamborghini, разбившегося в Екатеринбурге, находился сын миллиардера Игоря Алтушкина — основателя «Русской медной компании». Речь идёт о Давиде, младшем из детей бизнесмена.
Известно, что в 18 лет он запустил собственный бизнес, открыв в городе премиальную автозаправку, пишет Baza.
Напомним, авария произошла на улице Отрадной. Фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом. Внутри находились несколько человек.
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