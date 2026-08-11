За рулём разбившегося в Екатеринбурге Lamborghini был сын миллиардера Алтушкина

За рулём суперкара Lamborghini, разбившегося в Екатеринбурге, находился сын миллиардера Игоря Алтушкина — основателя «Русской медной компании». Речь идёт о Давиде, младшем из детей бизнесмена.

Известно, что в 18 лет он запустил собственный бизнес, открыв в городе премиальную автозаправку, пишет Baza.

Напомним, авария произошла на улице Отрадной. Фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом. Внутри находились несколько человек.