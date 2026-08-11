Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 15:25
4156

За рулём разбившегося в Екатеринбурге Lamborghini был сын миллиардера Алтушкина

За рулём суперкара Lamborghini, разбившегося в Екатеринбурге, находился сын миллиардера Игоря Алтушкина — основателя «Русской медной компании». Речь идёт о Давиде, младшем из детей бизнесмена.

Известно, что в 18 лет он запустил собственный бизнес, открыв в городе премиальную автозаправку, пишет Baza.

Ferrari и BMW устроили многомиллионное ДТП у Дома Правительства в Москве
Ferrari и BMW устроили многомиллионное ДТП у Дома Правительства в Москве

Напомним, авария произошла на улице Отрадной. Фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом. Внутри находились несколько человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © SHOT

Матвей Константинов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar