Фиолетовый Lamborghini за 35 млн рублей влетел в многоэтажку в Екатеринбурге

Фиолетовый Lamborghini Aventador SVJ врезался в многоэтажный дом на улице Отрадной в Екатеринбурге. Об этом сообщает SHOT.

Автомобиль «Ламборгини» врезался в многоэтажный дом в Екатеринбурге. Фото © SHOT

По предварительным данным, авария произошла у дома № 1. После столкновения водитель получил травму головы. На месте ему оказывают помощь медики.

Предварительно, вместе с водителем в салоне спорткара находились два подростка. Информация об их состоянии уточняется. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Автомобиль «Ламборгини» за 35 млн рублей, который врезался в многоэтажный дом в Екатеринбурге. Фото © SHOT

Lamborghini Aventador SVJ (Super Veloce Jota) — трековая версия суперкара с атмосферным 6,5-литровым V12 мощностью 770 л.с., разгоном до 100 км/ч за 2,8 сек и максимальной скоростью свыше 350 км/ч. Оснащён активной аэродинамикой ALA 2.0, полным приводом и рекордом Нюрбургринга (6:44.97), став одним из последних чисто атмосферных V12 марки. Стоимость Lamborghini Aventador SVJ оценивается примерно в 35 млн рублей.