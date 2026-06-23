Ferrari и BMW устроили многомиллионное ДТП у Дома Правительства в Москве

У Дома Правительства РФ на Смоленской набережной в Москве произошло ДТП с участием Ferrari Purosangue и BMW 7-й серии. Стоимость автомобилей оценивается примерно в 75 миллионов рублей. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

У Дома Правительства РФ столкнулись Ferrari и BMW& Видео © Telegram/ SHOT

По предварительным данным, водитель Ferrari начал резкий разворот через направляющий островок. В этот момент по полосе двигался BMW, после чего машины столкнулись. Оба автомобиля в результате манёвров оказались на встречной полосе движения.

Сообщается, что в аварии никто из людей не пострадал. Повреждения получили только транспортные средства, которые относятся к премиальному сегменту.

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