Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 03:35

«Бог спас»: Появилось видео с попавшим в ДТП в Китае автобусом с российскими туристами

Опубликовано видео с автобусом с российскими туристами, попавшим в ДТП в Китае

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Появилось видео с места ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы. Транспортное средство столкнулось с экскаватором в китайской провинции Цзилинь. Кадры с места инцидента опубликовал приморский портал Svodka25.

Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Китае. Видео © Telegram / Svodka 25

На записи виден повреждённый автобус, у которого сильно разбито лобовое стекло. По словам автора видео, пассажиров от гибели спас Господь Бог.

«Бог спас...Слов нет...миллиметры», — говорит мужчина.

Министерство туризма Приморского края поддерживает связь с Генеральным консульством КНР во Владивостоке. Обстоятельства ДТП выясняют китайские компетентные органы.

Всего в автобусе находились 34 человек. Пострадали трое — граждане КНР. Они получили лёгкие травмы, угрозы их жизням нет.

ДТП с двумя грузовиками и пятью легковушками произошло в Истре, погиб человек
ДТП с двумя грузовиками и пятью легковушками произошло в Истре, погиб человек

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar