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23 июня, 02:13

Автобус с 24 туристами из РФ столкнулся с экскаватором в Китае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K_Z

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K_Z

В китайском городе Хунчунь произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились россияне. Как сообщили РИА «Новости» в Минтуризме Приморья, граждане РФ не пострадали.

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Китае. Фото © Telegram / svodka25

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Китае. Фото © Telegram / svodka25

Авария произошла 22 июня на маршруте в Яньцзи. Транспортное средство столкнулось с экскаватором. Всего в салоне находились 33 человека, включая 24 россиян. В ведомстве уточнили, что они приехали в КНР самостоятельно по безвизовому режиму. Травмы получили трое китайских пассажиров. По предварительным данным, речь идёт о лёгких повреждениях, угрозы их жизни нет.

Автобус с туристами сгорел на дороге в Анталью: 8 погибли, 33 пострадали
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Тимур Хингеев
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