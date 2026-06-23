Автобус с 24 туристами из РФ столкнулся с экскаватором в Китае

В китайском городе Хунчунь произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились россияне. Как сообщили РИА «Новости» в Минтуризме Приморья, граждане РФ не пострадали.

Авария произошла 22 июня на маршруте в Яньцзи. Транспортное средство столкнулось с экскаватором. Всего в салоне находились 33 человека, включая 24 россиян. В ведомстве уточнили, что они приехали в КНР самостоятельно по безвизовому режиму. Травмы получили трое китайских пассажиров. По предварительным данным, речь идёт о лёгких повреждениях, угрозы их жизни нет.