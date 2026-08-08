Избили и облили кипятком: В Петербурге мужчину убили из-за 35 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге Красносельский районный суд отправил под стражу двух мужчин, обвиняемых в убийстве. По версии следствия, конфликт возник из-за 35 тысяч рублей и закончился смертью потерпевшего, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Следствие считает, что фигуранты находились в состоянии алкогольного опьянения, когда в квартире дома на проспекте Ветеранов попытались завладеть деньгами мужчины. Как утверждается, они избили его и облили кипятком.

После этого потерпевшего перенесли на лестничную клетку и оставили там без возможности получить медицинскую помощь. Мужчина скончался от закрытой тупой травмы груди, которая сопровождалась переломами рёбер и острой дыхательной недостаточностью.

Фигурантов задержали 5 августа. Им предъявили обвинение, вину мужчины признали. Следствие просило заключить обоих под стражу, ссылаясь в том числе на отсутствие регистрации в Петербурге и Ленинградской области и гражданства России. По версии следствия, обвиняемые могли скрыться от правоохранительных органов и суда. Суд удовлетворил ходатайство и отправил обоих мужчин под стражу до 4 октября.

Ранее сообщалось, что суд в Белграде арестовал на 30 суток 24-летнего гражданина Турции. Его подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой. Мужчина расправился с женщиной, спрятал тело в чемодан и выбросил его в канал. Подозреваемого задержали в аэропорту Белграда «Никола Тесла».