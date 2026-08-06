Всплыли новые шокирующие подробности расправы над экс-мэром Самары и его женой

Точная дата гибели бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи до сих пор не установлена. Следователи не исключают, что супруги могли погибнуть в конце декабря 2024 года или в новогоднюю ночь, однако без обнаружения тел определить время и причину смерти невозможно.

Последний раз Наталью Тархову достоверно видели 20 декабря — в этот день она появилась на улице и вместе с внучкой Екатериной выбирала вещи в бутике. Забрать покупку женщина обещала 25 декабря, но не приехала, а после этого на звонки супругам отвечала уже только их внучка, пишет kp.ru.

Сосед семьи рассказал, что незадолго до исчезновения Наталья просила помочь поднять упавшего мужа. Виктор тогда находился в сознании. Уже 30 декабря Екатерина получила по доверенности 500 тысяч рублей дивидендов, причитавшихся деду, хотя связаться с ним сотрудники компании не смогли.

В новогоднюю ночь и 3 января, когда у Тархова был день рождения, супруги не выходили на связь. Ответы на сообщения приходили с непривычной подписью: вместо обычного «ВАТ» использовалось сочетание «ТВА», что может указывать на то, что переписку вёл другой человек.

Напомним, 5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. В тот же день была арестована их внучка. На допросе Екатерина призналась, что вынесла останки родственников на свалку. Предположительно, с декабря 2024 года она регулярно навещала дедушку и бабушку, каждый раз добавляя им в пищу ядовитые вещества. Возможно, она разыграла семейную драму ради дивидендов деда.