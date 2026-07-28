Внучка убитого экс-мэра Самары разыграла семейную драму ради дивидендов деда

В Самарском областном суде вскрылись новые подробности дела Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве родных. По данным «Известий», внучка бывшего мэра Самары обманным путём получила более полумиллиона рублей, принадлежавших её деду Виктору Тархову.

Воспользовавшись выходным днём, обвиняемая приехала в офис компании, где её дед был соучредителем, и убедила руководство выдать ей дивиденды. Чтобы получить средства, Екатерина разыграла драму, сославшись на дорогостоящее лечение и перевозку больной бабушки в столицу.

Для осуществления выплаты дивидендов от заявительницы потребовали предоставление доверенности. Спустя несколько часов, после консультации с бухгалтерией, внучка экс-мэра предоставила подложный документ, на основании которого ей было выдано 500 000 рублей. Попытки генерального директора связаться с Виктором Тарховым по телефону не увенчались успехом. Спустя месяц внучка повторно обратилась за получением денежных средств, предъявив документ, наделяющий её правом подписи и получения выплат от имени деда.

5 февраля 2025 года стало известно о жестоком убийстве супругов Тарховых. Внучку задержали в тот же день. Её заподозрили в преступлении из-за 145 миллионов рублей. На допросе Екатерина призналась, что выбросила останки родственников на помойку. Девушка больше недели травила дедушку и бабушку. По версии следствия, с декабря 2024 года она регулярно навещала стариков и каждый раз подсыпала им в еду яд. Уголовное дело внучки об убийстве родных передано в суд в мае 2026 года. В нём 20 эпизодов. Сама Екатерина Тархова полностью признала вину в двойном убийстве.