В Сербии арестовали подозреваемого в убийстве модели из Петербурга
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Суд в Белграде отправил под арест на 30 суток гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой. Об этом сообщило агентство Танюг со ссылкой на судебный орган.
По данным агентства, речь идёт о 24-летнем турке с инициалами К.Е. Его подозревают в том, что 26 июля он жестоко расправился с россиянкой, а затем спрятал тело в чемодан и выбросил в канал.
О задержании подозреваемого стало известно в пятницу — об этом рассказали в пресс-службе МВД Сербии. Мужчину взяли в белградском аэропорту «Никола Тесла».
Напомним, 23 июля петербуржская модель Людмила Туркова прибыла в Сербию с целью отдохнуть, однако уже спустя двое суток её телефон замолчал — родные перестали получать от неё весточки. Моментально после этого в русскоязычных белградских пабликах и чатах взволнованные волонтёры и местные жители начали распространять ориентировки на пропавшую девушку. Через несколько дней поисковый тупик обернулся трагедией: останки модели нашли упакованными в чемодан, который извлекли из воды неподалёку от пригорода Падинска-Скела. Основной фигурант дела — 25-летний уроженец Турции. По версии следствия, именно он позвал Людмилу на встречу, а после — совершил убийство. В настоящий момент полиция продолжает устанавливать все детали и мотивы преступления.
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