В Сербии арестовали подозреваемого в убийстве модели из Петербурга

Суд в Белграде отправил под арест на 30 суток гражданина Турции, которого подозревают в убийстве россиянки Людмилы Турковой. Об этом сообщило агентство Танюг со ссылкой на судебный орган.

По данным агентства, речь идёт о 24-летнем турке с инициалами К.Е. Его подозревают в том, что 26 июля он жестоко расправился с россиянкой, а затем спрятал тело в чемодан и выбросил в канал.

О задержании подозреваемого стало известно в пятницу — об этом рассказали в пресс-службе МВД Сербии. Мужчину взяли в белградском аэропорту «Никола Тесла».