27-летняя россиянка таинственно исчезла в сербском Белграде

27-летняя россиянка Людмила перестала выходить на связь после планов посетить ночной клуб. Девушка пропала в Белграде, её ищут около пяти дней, сообщил телеграм-канал SHOT.

Людмила собиралась пойти в заведение в районе Палилула вечером 25 июля. Около 23:00 она в последний раз написала близким. После этого девушка перестала отвечать на звонки.

Подруга пропавшей Дарья не знает, успела ли Людмила добраться до клуба. По её словам, полиция Сербии сможет принять заявление после того, как Интерпол перешлёт обращение матери девушки из России.

Ранее в Паттайе пропали 22-летняя Диана и её 17-летний брат Роман. Они около четырёх часов утра уехали из дома на мотобайке с номером 6379. Последний GPS-сигнал поступил из точки в 200 метрах от их дома, а в 4:26 связь прервалась. Перед исчезновением Диана отправила родственнице сообщение с пометкой URGENT! и рассказала о возможной слежке. Её телефон также обнаружил неизвестный Bluetooth-трекер.