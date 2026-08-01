Трагический путь домой: Тело модели Турковой, убитой в Сербии, привезут на родину

Останки 27-летней россиянки Людмилы Турковой, погибшей в Сербии, планируют доставить в Россию для кремации. Передача тела ожидается 3 августа, после чего в городе Пушкине пройдут похороны и поминальные мероприятия, передаёт 78.ru.

По словам знакомых погибшей, сейчас её родственники занимаются оформлением необходимых документов и организацией перевозки. Для этого семья объявила сбор средств — требуется около восьми тысяч евро.

Подруга Турковой сообщила, что собранные деньги направят на транспортировку останков, проведение похорон и другие связанные с этим расходы. Она также отметила, что семья ожидает официального завершения всех процедур.