Посольство РФ направило запросы в МВД и МИД Сербии по делу пропавшей россиянки

Российское дипломатическое ведомство в Белграде активизировало работу в связи с исчезновением гражданки РФ на территории Сербии. Посольство направило официальные запросы в местные Министерство внутренних дел и Министерство иностранных дел и находится на постоянной связи с родственниками пропавшей Людмилы Турковой.

«Посольством оперативно направлены обращения в МИД и МВД Сербии. Ожидаем обратную информацию со стороны компетентных ведомств. МВД Сербии находится в прямом контакте с близкими Л. К. Турковой. Посольство продолжает оказывать им необходимую консульскую помощь», — сообщило журналистам российское диппредставительство.

Ранее полиция страны сообщила о задержании гражданина Турции 2001 года рождения, которого подозревают в убийстве 27-летней женщины. Сербские правоохранители квалифицируют произошедшее как преступление с отягчающими обстоятельствами. Расследование продолжается, дипломаты ожидают официальной информации от компетентных органов.