Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июля, 14:55

Мать пропавшей в Белграде туристки из Петербурга раскрыла детали её исчезновения

Обложка © Telegram / SHOT

Обложка © Telegram / SHOT

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова пропала в Белграде во время туристической поездки. Как рассказала её мать Юлия, девушка в последний раз выходила на связь ночью 25 июля и написала, что гуляет с подругами, а на следующий день позвонит.

Людмила приехала в Сербию на две недели и сняла апартаменты, но за вещами так и не вернулась. Подруги уже обратились в местную полицию и пытаются искать её на месте.

Мать пропавшей также подала заявление в полицию в России. По её словам, в Белграде сообщили, что без обращения по линии Интерпола у местных правоохранителей ограничены возможности, поэтому семья просит ускорить проверку.

«Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», — подчеркнула собеседница 360.ru.

«Русские ассоциируются с богатством»: Туристам объяснили, как обезопасить отдых в Таиланде
«Русские ассоциируются с богатством»: Туристам объяснили, как обезопасить отдых в Таиланде

Напомним, 27-летняя россиянка Людмила перестала выходить на связь после планов посетить ночной клуб в Белграде. Подруга пропавшей Дарья рассказала, что не знает, успела ли она добраться до клуба.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Сербия
  • ЧП
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar