Мать пропавшей в Белграде туристки из Петербурга раскрыла детали её исчезновения

Жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова пропала в Белграде во время туристической поездки. Как рассказала её мать Юлия, девушка в последний раз выходила на связь ночью 25 июля и написала, что гуляет с подругами, а на следующий день позвонит.

Людмила приехала в Сербию на две недели и сняла апартаменты, но за вещами так и не вернулась. Подруги уже обратились в местную полицию и пытаются искать её на месте.

Мать пропавшей также подала заявление в полицию в России. По её словам, в Белграде сообщили, что без обращения по линии Интерпола у местных правоохранителей ограничены возможности, поэтому семья просит ускорить проверку.

«Негласно мне сказали, что это может занять от 15 до 20 дней, что очень долго», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Напомним, 27-летняя россиянка Людмила перестала выходить на связь после планов посетить ночной клуб в Белграде. Подруга пропавшей Дарья рассказала, что не знает, успела ли она добраться до клуба.